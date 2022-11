Corradino ha la Mosca al naso

Dicono che… ci sia la regia di Michele Mosca dietro la decisione della Lega di Biella di affossare la delibera presentata dal sindaco Claudio Corradino per la costruzione di un nuovo supermercato in un vecchio capannone industriale nella frazione di Chiavazza. Il consigliere regionale, nella sua veste di segretario provinciale del partito di Matteo Salvini, avrebbe imposto la linea anche alla frangia più riluttante, preoccupata delle conseguenze che una simile posizione avrebbe avuto sulla tenuta della maggioranza comunale. Cosa che, in effetti, si è verificata con Fratelli d’Italia e lista Corradino a difendere da soli sindaco e giunta. L’ennesima querelle pare abbia irritato non poco Riccardo Molinari che, si racconta a Palazzo Lascaris, pur di disfarsi delle continue grane biellesi sarebbe persino disposto a cedere la guida dell’amministrazione agli alleati meloniani. E la soluzione è nella testa del boss locale Andrea Delmastro: Luca Zani, avvocato e attuale consigliere a Palazzo Oropa.