'Ndrangheta: al vaglio ministero atti su scorta Masciari

Il ministero dell'Interno sta valutando gli atti inviati dalle prefetture interessate in merito alla posizione di Pino Masciari, il testimone di giustizia a cui, nelle settimane passate, è stata comunicata la decisione degli organismi competenti di revocare la scorta. Secondo quanto apprende l'Agi, il neo sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, fin dal suo insediamento, si sta occupando della vicenda di cui era già a conoscenza ben prima della sua nomina. Le decisioni in merito alla tutela a suo tempo disposta per Masciari e per i suoi familiari, che vivono in una località protetta, saranno quindi comunicate all'interessato non appena l'esame della documentazione inviata al ministero dalle prefetture di Torino e Vibo Valentia sarà conclusa. Non è quindi scontato che il testimone, alla luce degli elementi acquisti, resti senza protezione. Negli ultimi giorni Masciari ha lanciato appelli raccolti da associazioni e istituzioni che hanno espresso preoccupazione per il destino dell'imprenditore, esposto a possibili ritorsioni da parte dei clan colpiti grazie alle sue denunce.