Reddito cittadinanza senza averne diritto, 71 denunce

Sono 71 i "furbetti del reddito di cittadinanza" scoperti in tutta la provincia dai carabinieri di Novara, per una somma di 395mila euro indebitamente percepita. E' quanto emerge della seconda parte dell'operazione "Basic income" che a luglio aveva già portato all'identificazione di 78 persone e 430mila euro erogati a persone senza requisiti. L'operazione resa nota questa mattina, riguarda gli 87 Comuni novaresi ma vede come centri con maggior numero di persone scoperte, di origini italiane e straniere, Arona, Castelletto Ticino, Galliate, Romentino. L'erogazione del denaro è già stata interrotta e sono iniziate le procedure di recupero delle somme elargite. Si va da alcune centinaia a ventimila di euro per persona. Le indagini proseguono ed è prevista una terza fase dell'operazione. Le persone denunciate rischiano anche la reclusione da due a sei anni.