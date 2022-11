Sanità: telemedicina, in Piemonte 45mila prestazioni in 6 mesi

Nei primi 6 mesi del 2022 sono state oltre 45 mila le prestazioni di telemedicina erogate in Piemonte, dalle valutazioni brevi al training prenatale fino al controllo in remoto di pazienti con pacemaker, defibrillatore, loop recorder, per un valore tariffario di 1 milione di euro. A riferire i dati la Giunta regionale in risposta ad un'interpellanza del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano. Sulle azioni intraprese dalla Regione per collegare in modo uniforme le strutture sanitarie, la Giunta ha evidenziato "la fondamentale importanza del Pnrr per sviluppare il sistema, nonché un approccio multidisciplinare che utilizzi la telemedicina per tutto il percorso di cura e la necessità dell'integrazione digitale del sistema sanitario a livello regionale e nazionale, per arrivare a una effettiva armonizzazione dei servizi sanitari". Soddisfatto Magliano, secondo cui "il Piemonte può ambire a essere, su questo fronte, un'eccellenza. Senza una svolta tecnologica in grado di trasferire sempre più prestazioni e servizi dagli ospedali al territorio, l'intero sistema sanitario rischia di non reggere.. Chiediamo un'accelerata all'implementazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie".