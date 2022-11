Energia: Pd Piemonte, più autoconsumo da fonti rinnovabili

Incentivare l'autoconsumo da fonti rinnovabili, promuovere e sostenere le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Queste le strade da seguire in materia di energia contenute in due proposte di legge presentate dal Pd piemontese in Consiglio regionale, una delle quali rivolta al ParLamento. "L'impegno sulle energie rinnovabili e sullo sviluppo di tecnologie avanzate green - spiegano il presidente del gruppo Raffaele Gallo e il consigliere Domenico Avetta - è la scelta più rilevante da un punto di vista ecologico e la più opportuna da un punto di vista economico. In questo quadro si collocano le due proposte di legge presentate". Fra le richieste delle due Pdl, lo sgravio fiscale del 70% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per le Comunità Energetiche per Isee pari o inferiore a 12 mila euro, o nel caso di nucleo familiare con 4 figli, pari o inferiore a 20 mila euro. "Il Pd - concludono - con proposte concrete, che auspichiamo possano essere esaminate e approvate in tempi rapidi, si propone di contribuire a spingere la nostra regione e il nostro Paese verso una scelta di tutela e protezione dell'ambiente che deve e può conciliarsi con lo sviluppo economico e occupazionale. L'autoproduzione di energia pulita e a basso costo è il punto di partenza per ridurre le emissioni, raggiungere l'indipendenza energetica e realizzare un'economia sostenibile".