Si uccide in carcere a Torino, era detenuto per stalking

Nuovo caso di suicidio in carcere. A Torino nella tarda serata di ieri un detenuto italiano di 56 anni si è ucciso appendendosi a un lembo di un lenzuolo annodato all'inferriata della cella. Secondo quanto si apprende era in carcere per reati persecutori nei confronti della moglie e avrebbe lasciato un biglietto per spiegare le motivazioni che l'hanno spinto al gesto estremo.