Carceri: detenuto aggredisce con estintore agenti a Ivrea

Nella tarda mattinata di ieri si è verificata un'altra aggressione all'interno del carcere di Ivrea (Torino): due agenti della polizia penitenziaria sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Hanno avuto una prognosi di dieci giorni. A darne notizia, con una nota congiunta, i sindacati del comparto sicurezza della polizia penitenziaria. L'episodio si è verificato nei pressi dell'infermeria dove un detenuto ha perso le staffe pretendendo la somministrazione della terapia non prescritta dal medico di guardia. Si è poi scagliato contro l'addetto alla sicurezza interna e contro l'assistente capo in servizio tentando di colpirli con un estintore. I due agenti hanno riportato contusioni agli arti inferiori e superiori. I sindacati "ribadiscono l'urgenza di concreti e immediati interventi perché il personale di polizia penitenziaria di Ivrea è completamente abbandonato a se stesso e non ha punti di riferimento. Rinnoviamo la richiesta di aiuto a tutte le autorità per intervenire e porre fine alla continua escalation di violenza".