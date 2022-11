POLITICA & GIUSTIZIA

Condannate i sedicenti antifascisti, attaccarono gli studenti di destra

Nel febbraio 2020 un gruppo di militanti di sinistra cercò di impedire il volantinaggio autorizzato del Fuan. È violenza privata, contesta il pm, che chiede 31 condanne tra i 4 mesi e i 2 anni e otto mesi: "Si è trattato di non fare esprimere un'opinione altrui"

Gli antagonisti che hanno tentato di impedire una iniziativa pubblica del Fuan, organizzazione studentesca di destra, hanno commesso il reato di violenza privata. È una delle tesi espresse dal pm Enzo Bucarelli oggi in tribunale a Torino nel corso del processo per gli incidenti avvenuti all’Università subalpina il 13 e il 14 febbraio 2020. Il magistrato ha proposto 31 condanne, a pene comprese fra i due anni e otto mesi e i quattro mesi di carcere, per altrettanti giovani di area autonoma e anarchica. Il 13 febbraio 2020, al Campus Einaudi, il Fuan diede vita a un volantinaggio in occasione di un convegno intitolato “Fascismo colonialismo foibe - L'uso politico della memoria per la manipolazione delle verità storiche”, e un gruppo di giovani militanti di sinistra, sedicenti “antifascisti” – nella ricostruzione degli inquirenti – protestò contro gli attivisti arrivando allo scontro con le forze dell’ordine. Il giorno fu successivo fu occupata un’aula dell’Ateneo riservata al Fuan. Alcuni oggetti furono portati via e per questo il pm ha contestato anche la rapina.

«Quel volantinaggio era autorizzato. I dimostranti dicevano che “i fascisti all’università non hanno diritto di parola” perché l’antifascismo è un valore. Lungi da me calarmi nella tenzone ideologica. Ma qui si è trattato di non fare esprimere un’opinione altrui. Anche ammesso che gli esponenti del Fuan siano fascisti, il punto non è questo, soprattutto se la volontà si estremizza con atti di violenza», ha spiegato il pm Bucarelli. Il magistrato ha comunque affermato che il gesto «aveva una motivazione che, per quanto soggettiva, ha una sua valenza», e quindi ha proposto la concessione delle attenuanti generiche. Negli scontri rimasero feriti alcuni appartenenti alle forze dell’ordine e tre antagonisti furono arrestati. Le condanne più alte sono state chieste per chi, oltre ad avere fatto irruzione nell'aula del Fuan, è stato considerato fra autori della rapina.