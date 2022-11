Atp Finals: Binaghi, già venduti 140 mila biglietti

"Ad oggi abbiamo già venduto oltre 140 mila biglietti, dei quali un terzo all'estero, in 88 Paesi. Puntiamo a raggiungere i 150 mila biglietti e a far sì anche che le ricadute sul territorio, che lo scorso anno erano state valutate in 103 milioni, possano aumentare in modo deciso". Ad annunciarlo, alla presentazione delle Nitto Atp Finals, il presidente Fit Angelo Binaghi. "Voglio che le Finals a Torino - ha aggiunto Binaghi - siano una storia di successo la più lunga possibile, vogliamo crescere e migliorarci di anno in anno. Vogliamo rendere la vita molto difficile a chi un giorno dovrà decidere se spostare le Atp Finals dal nostro Paese. I dati di affluenza ci sostengono - ha concluso -, lo scorso anno avevamo venduto 120 mila biglietti prima della riduzione della capienza, poi ridotti a 110 mila, oggi siamo già abbondantemente sopra".