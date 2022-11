Tinexta: nei 9 mesi +19% ricavi, +21% utile netto

Tinexta: nei 9 mesi +19% ricavi, +21% utile netto Ridotto indebitamento. Confermate previsioni anno (ANSA) - TORINO, 10 NOV - Tinexta, società che opera nei servizi di sicurezza informatica e di informazione e gestione del credito, ha realizzato nei primi nove mesi dell'anno, ricavi pari a 246,7 milioni di euro (+19,1%), l'ebitda adjusted si attesta a 54,8 milioni (+16,6%) e l'utile netto delle attività operative in funzionamento a 18,5 milioni (+21,1%). Confermata la 'guidance' 2022 con crescita dei ricavi tra il 21% e il 23% e dell'ebitda adjusted tra il 25% e il 27%. "La crescita del Gruppo Tinexta prosegue nonostante il periodo di grave incertezza economica e geopolitica. Il Gruppo, ormai radicato anche all'estero, basa il proprio modello di business sull'offerta di servizi innovativi sempre più importanti e vitali per le per lo sviluppo delle imprese italiane ed europee. Tinexta è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni per sostenere la crescita digitale del Paese, strumento indispensabile alla sua competitività e al suo sviluppo" commenta il presidente Enrico Salza: "Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno. con una crescita a doppia cifra, nonostante un contesto macroeconomico difficile e sfidante, di ricavi, ebitda e utile netto e una riduzione dell'indebitamento, che ci consentono di confermare la guidance dell'anno. Continueremo a valutare attentamente le opportunità di espansione negli ambiti legati ai servizi per la trasformazione digitale delle imprese, sia in Italia che in Europa, oggi il nostro principale mercato di riferimento". sottolinea l'amministratore delegato Pier Andrea Chevallard.