Atp Finals: Lo Russo, grandi eventi traino per sport di base

"Le Finals sono il tennis dell'eccellenza, dei grandi campioni, dei grandi montepremi, che rappresenta un traino e un volano, ma l'impostazione che vogliamo dare ai nostri eventi sportivi è quella della promozione dello sport di base. Il grande campione serve come attrattore e di stimolo, ma è sulla pratica sportiva che noi dobbiamo lavorare e questa edizione prova a coniugare l'eccellenza mondiale con una dimensione diffusa che possa anche costituire quel vivaio di cui tutte le federazioni hanno bisogno per costruire una grande capacità di coinvolgere e, perché no, intercettare qualche campione". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla presentazione delle Nitto Atp Finals che, sottolinea, "sono una grandissima opportunità. Questa sarà un'edizione con significativi elementi di novità e tutto questo è possibile perché questa città è capace di fare sistema". "Quella del 2021 - aggiunge l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca - è stata edizione un po' sfortunata per il Covid, ma da cui abbiamo saputo trarre una grande lezione: non basta il grande evento, ma serve una grande organizzazione e quest'anno sarà la certificazione della capacità di Torino di saper organizzare e gestire grandi eventi e di poterlo fare a lungo, migliorando di anno in anno". "Lo scorso anno è andata molto bene e riteniamo che questo secondo anno esploderà nella sua grandezza - conclude Fabrizio Paschina, executive director comunicazione e immagine di Intesa Sanpaolo, host partner della manifestazione -. Intesa è a sostegno di un evento mondiale che parte dal fortissimo legame che ha con Torino e con tutto il territorio nazionale".