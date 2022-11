Giustizia: Camera penale Torino, Capra il più votato

E' Roberto Capra il candidato più votato alle elezioni per il rinnovo dei vertici della Camera penale del Piemonte Occidentale "Vittorio Chiusano". L'avvocato torinese ha raccolto 127 preferenze ed è ora accreditato come prossimo presidente. La scelta verrà compiuta dal nuovo consiglio direttivo (in carica per il biennio 2022-2024) nei prossimi giorni. Capra ha 50 anni ed è iscritto all'albo dal 1999.