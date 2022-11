POLITICA & GIUSTIZIA

Dopo una gogna di quasi 10 anni, assolto l'ex assessore Giordano

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado contro cui aveva ricorso l'accusa. Al centro della vicenda presunti scambi di favori ed episodi di corruzione. Un'odissea giudiziaria che ha pesato sull'attività politica dell'esponente della Lega

Assolto con formula piena. È finita con l’esclusione di qualsiasi addebito la vicenda giudiziaria dell’ex assessore regionale e già sindaco di Novara Massimo Giordano, esponente di punta della Lega in Piemonte. La sentenza della Corte d’Appello di Torino ha visto confermata l’assoluzione in primo grado e negate dai giudici le tesi dell’accusa, sostenuta dal pm Nicola Serianni che aveva richiesto la riforma dell’assoluzione e una condanna.

I fatti contestati, e per i quali Giordano è risultato completamente innocente, riguardavano presunti episodi di corruzione e scambi di favori tra politici e imprendtori. I fatti contestati, e per i quali Giordano è risultato completamente innocente, riguardavano presunti episodi di corruzione e scambi di favori tra politici e imprenditori. Secondo l’accusa, Giordano avrebbe abusato del suo ruolo facendo atti contrari ai doveri d’ufficio, pressioni sui sottoposti, e insistendo per ottenere ciò che voleva. I fatti, per cui il politico della Lega è stato assolto, avevano portato gli inquirenti a indagare su tre filoni: uno legato all’ex bar Coccia di Novara, un secondo il quotidiano novarese NordOvest, il terzo un bando regionale.

Sempre secondo le tesi accusatorie, cadute sotto la sentenza emessa oggi, l’ex sindaco avrebbe agito perché il bar venisse lasciato in pace e non fosse oggetto di controlli, avvantaggiandolo anche nei canoni di affitto. Identico modus operandi per il quotidiano creato con una cordata di imprenditori nel 2012, e da cui Giordano – sempre secondo i pm – avrebbe dovuto avere appoggi di tipo mediatico. I magistrati inoltre accusavano l’esponente leghista di aver fatto pressioni su un dirigente regionale per riaprire un bando di finanziamenti. Tutti fatti e ipotesi di reato per i quali Giordano è stato assolto con formula piena.

"Dedico questo giorno a mia moglie e a mio padre che non ci sono più e mi sono sempre stati vicini, e ai novaresi che mi hanno sostenuto in questi anni. Sono provato, dopo anni arriviamo a una sentenza favorevole", il primo commento del politico dopo la sentenza. “Aspettare dieci anni per essere assolto è una barbarie, siamo ai limiti della tortura, è un sistema che non funziona”, aggiunge Giordano che non tralascia in fatto, come spiega egli stesso, “di essere una persona fortunata, che ha tanti amici, ha avuto la città schierata dalla sua, che ha un bel lavoro, ma – osserva – quando capita ad altri meno fortunati? Si finisce a pezzi”.

L’ex sindaco e assessore regionale, la cui carriera politica è stata di fatto impedita in questo lunghissimo periodo per cui si è protratta la vicenda giudiziaria, dice anche di aspettarsi “la solidarietà del pubblico ministero che, ricordiamolo, non deve vincere per forza. Se dal processo emerge che i reati non ci sono, deve sentirsi contento e sollevato, non deluso”.