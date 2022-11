Torino: Mossa lascia i Verdi e aderisce a M5s

Tiziana Mossa, consigliera alla Circoscrizione 1 e già candidata come presidente di Circoscrizione alle scorse elezioni amministrative, lascia il gruppo dei Verdi e passa al Movimento 5 Stelle. "È una decisione che stavo maturando da un po' di tempo - spiega -. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica in grado di portare avanti le istanze dell'equità e della giustizia ambientale". "Il presidente Giuseppe Conte - commenta il capogruppo in Comune, Andrea Russi - ha sempre detto che il nuovo M5s avrebbe dovuto essere accogliente, inclusivo, capace di coinvolgere nel suo percorso tutte quelle forze politiche e quei movimenti culturali interessati a condividere un'agenda politica comune, caratterizzata dai nostri principi. Siamo dunque felici di accogliere nella nostra squadra Tiziana Mossa e ci aspettiamo e ci auguriamo che sempre più persone possano convincersi a fare questo passo".