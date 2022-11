Festa civich di Torino: Ztl e sosta i divieti più sanzionati

Un compleanno è anche l'occasione per fare il punto delle attività di quest'anno per la Municipale di Torino. Da inizio 2022 al 30 settembre la Municipale ha sanzionato più di tutto il divieto di sosta e la violazione dei varchi della Ztl: sono 185.519 le soste vietate sanzionate e 171.445 le violazioni dei varchi della Ztl, quest'ultimo il dato di gran lunga maggiore all'interno del macroinsieme delle 'Violazioni norme di comportamento'. Tra le altre violazioni si contano 65.062 multe per aver bucato il semaforo, 54.123 sanzioni per violazione dei limiti di velocità. Dal punto di vista della sicurezza stradale, la Municipale ha registrato in dieci mesi 3.275 incidenti a Torino, che hanno portato a 27 morti e 3.037 feriti. La cerimonia di questa mattina al teatro Carignano è stato anche il momento per festeggiare un corpo nato ben prima dell'Unità d'Italia. Le Guardie civiche istituite da re Vittorio Amedeo III sono nate nel 1791, e oggi la Polizia municipale di Torino ha festeggiato il 231esimo anniversario, preceduto dalla musica della banda dei civich. Gli agenti della locale svolgono un "mestiere complicato, importante", ma che "è anche una missione, il servizio pubblico", ha spiegato il sindaco di TORINO Stefano Lo Russo dal palco. I civich hanno compiti di sicurezza "che è anche sicurezza sociale", ha proseguito il sindaco, "che è rassicurazione, il sentirsi parte di una comunità", mentre Lo Russo ha lamentato un dibattito sulla sicurezza concentrato solo sugli aspettivi repressivi e sanzionatori. Il sindaco ha voluto ringraziare per il lavoro svolto il Comandante Roberto Mangiardi, a capo della Municipale dalla scorsa primavera. Al termine degli interventi istituzionali è arrivato il momento della premiazione dei civich che si sono distinti in servizio, tra cui il vice commissario Mauro Tarditi, che durante uno sgombero si è visto puntare una pistola alla tempia, ma è rimasto calmo ed è riuscito a instaurare un dialogo con l'uomo, riuscendo a portare a termine il recupero dell'immobile.