Sindaco condannato: Bussone (Uncem), rivedere la legge

"La magistratura si rispetta sempre, ma occorre rispettare i sindaci. Per i quali si chiede alla politica di intervenire, se non con uno "scudo", con soluzioni giuridiche che li tutelino. Tutelino la loro vita amministrativa. Tanto più per questioni legate alla protezione civile. Perché non è sostenibile ci siano responsabilità per questioni ambientali ed emergenziali in capo agli amministratori. Serve una profonda revisione della normativa vigente che chiediamo a Governo e Parlamento con urgenza". Lo sostiene il presidente nazionale dell'Uncem, Marco Bussone, a commento della sentenza di primo grado pronunciata questa mattina dal tribunale di Ivrea che ha condannato per omicidio colposo il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, e due assessori della giunta. Gli amministratori sono finiti a processo per la morte di un 51enne di Favria annegato mentre con la propria auto tentava di attraversare il sottopasso allagato tra Rivarolo Canavese e Feletto la sera del 2 luglio 2018. Bussone ha espresso inoltre la sua vicinanza al sindaco di Rivarolo e agli assessori condannati.