Centrale del Latte d'Italia, crescono ricavi ma cala utile

La Centrale del Latte d'Italia, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana. ha registrato un fatturato pari a 223,3 milioni di euro nei primi nome mesi 2022, contro i 207,6 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio 2021, ma con una forte crescita nel terzo trimestre dell'anno, in particolare del segmento Milk: +8,4% rispetto al +0,2% riportato nel secondo trimestre dell'anno. Il margine operativo lordo al 30 settembre si attesta a 17,9 milioni contro i 19,9 milioni al 30 settembre 2021. Il risultato operativo al 30 settembre 2022 è pari a 4,3 milioni rispetto agli 8 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile netto è pari a 2,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2021, il cui dato era pari a 8,9 milioni di Euro, che beneficiava del provvisorio effetto fiscale, pari a 5,1 milioni, per il rilascio di imposte differite passive relativo all'affrancamento dei disallineamenti derivanti dall'operazione di fusione. Significativo miglioramento della posizione finanziaria netta pari a -37 milioni, in netto miglioramento del 12,3%, rispetto ai -42,2 milioni al 31 dicembre 2021.