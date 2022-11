Fuga sostanze chimiche in fabbrica, 3 gravi

Tre persone sono ricoverate in condizioni gravi all'ospedale di Verbania a seguito della fuga di sostanze chimiche avvenuta nel pomeriggio nello stabilimento della ditta Galvanoplast di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola). Altre 20 persone saranno sottoposte ad accertamenti sanitari. Le cause dell'incidente, avvenuto nell'azienda specializzata nella cromatura di materie plastiche, sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e personale Spresal. Da una prima ricostruzione dell'incidente nello stabilimento della Galvanoplast di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), il gas nocivo sarebbe stato sprigionato in virtù di una reazione avvenuta per errore, probabilmente nel corso della miscelazione tra sodio bisolfito e un altro acido. Le condizioni delle tre persone in ospedale risultano meno gravi di quanto apparso in un primo momento. Sono state portate nella struttura sanitaria per accertamenti poiché si sono venute a trovare nel punto più vicino a dove è avvenuta la reazione chimica. Fondata nel 1994, la Galvanoplast è specializzata nella cromatura di materie plastiche. Lo stabilimento di Gravellona Toce è di 7.000 metri quadri e vi lavorano 36 dipendenti. Le persone intossicate sono tutte lavoratori dello stabilimento di Gravellona Toce (VCO) e la nube chimica pare essere rimasta circoscritta all'interno della fabbrica. E' stato precisato, inoltre, che gli operai della Galvanoplast coinvolti sono complessivamente 23, compresi i 3 portati in ospedale.