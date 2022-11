Fuga sostanze chimiche: Arpa, niente sversamenti in fogne

Nessuna contaminazione delle acque fognarie né dell'ambiente all'esterno della Galvanoplast di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola). Lo conferma l'Arpa Piemonte, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, in una nota. Ieri pomeriggio nello stabilimento della Galvanoplast, azienda che dal 1994 si occupa di cromatura di materie plastiche, è avvenuta una fuga di sostanze chimiche: 23 dipendenti sono stati portati negli ospedali di Verbania, Domodossola e Borgomanero per accertamenti. I tecnici intervenuti sul luogo hanno constatato "la fuoriuscita di anidride solforosa causata da una reazione con acido solforico in una vasca contenente bisolfito di sodio", ma "le misure effettuate con strumentazione portatile dal personale esperto dell'agenzia non hanno mostrato una presenza rilevabile di anidride solforosa all'esterno della ditta". L'Arpa, sottolineando che "non ci sono stati sversamenti liquidi che abbiano coinvolto la rete fognaria o altro recettore", fa inoltre sapere che "per approfondimenti è stato fatto un campionamento con strumentazione per analisi di laboratorio".