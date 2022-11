Ciclismo: mozione per Sigillo Regione Piemonte a Ganna

Diciotto membri del Consiglio regionale del Piemonte hanno presentato una mozione per il conferimento al ciclista Filippo Ganna del Sigillo della Regione 2023, la più alta onorificenza regionale, "in virtù dei meriti sportivi, del valore umano e morale testimoniato nelle sue imprese e del lustro conferito al movimento sportivo piemontese". Nel testo della proposta si legge che il ciclista 26enne nato a Verbania "si è reso protagonista di un'impresa sportiva senza precedenti", stabilendo l'8 ottobre scorso il record dell'Ora e sei giorni dopo laureandosi campione del mondo di inseguimento individuale ai campionati mondiali su pista fissando il nuovo record del mondo. I firmatari sottolineano che negli ultimi anni Ganna ha messo in fila "una serie impressionante di successi sportivi", compresa la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dando "lustro allo sport piemontese, riportando il nostro ciclismo ai fasti dei Campionissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi". Ganna, conclude la mozione, "è diventato un modello positivo per tanti giovani, incentivandoli alla pratica sportiva e al rispetto dei più sani valori dell'agonismo sia individuale sia di squadra". Primo firmatario della mozione è Raffaele Gallo (Pd).