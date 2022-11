Tennis: Atp Finals; Fan Village aperto dai campioni del doppio

Sono state le 8 coppie dei campioni del doppio che da domani si sfideranno sul campo del Pala Alpitour a inaugurare questa mattina il Fan Village delle Nitto Atp Finals di Torino. I numeri 1 Wesley Koolhof e Neal Skupski, i finalisti dello scorso anno Rajeev Ram e Joe Salisbury che si presentano con l'obiettivo "di fare ancora meglio e vincere", il vincitore in doppio degli Australian Open Thanasi Kokkinakis che sale sul palco con le mascotte Lob e Drop in attesa dell'arrivo a Torino del compagno, Nick Kyrgios, salutano insieme agli altri top player I tifosi, appassionati e curiosi arrivati per scoprire la novità di questa edizione delle Finals, il Village. A sorpresa c'è anche Nicola Pietrangeli, che battezza l'evento come "l'avvenimento più importante del mondo. In questo momento l'Italia è il numero uno del mondo di tennis per tutti i grandi tornei che ospita e qualsiasi partita delle Finals è una finale di un grande torneo". Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sottolinea che "quest'anno abbiamo una straordinaria opportunità con le Finals al pieno della capienza e con questo Village. Vogliamo che questa sia davvero la settimana dello sport, della rilevanza internazionale di Torino. Gli 8 campioni possono essere ambasciatori importanti della città. Sarà una grande festa di sport". Con lui il presidente Atp, Andrea Gaudenzi. "La nostra missione - dice - è diffondere questo sport e il Fan Village è un modo di migliorare l'esperienza". "Ci siamo candidati a diventare capitale mondiale del tennis - conclude l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - e ci siamo quasi, vediamo come l'esperienza cresce", mentre Isidoro Alvisi vicepresidente Fit parla di un "coinvolgimento totale della nazione, del territorio, della grande passione che lo anima".