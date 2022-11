Ambiente: Pichetto, fondamentale superare crisi energetica

Viaggia su due fronti l'impegno del Governo per affrontare la crisi energetica. E' quanto ha illustrato il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto questa mattina al convegno "L'idea d'Italia e di mondo" promosso a Quincinetto, nel Torinese, dall'associazione Italia2026. "Stiamo lavorando - ha spiegato il ministro nel suo intervento - per superare questo momento critico e al tempo stesso per programmare quello che sarà il futuro. Basti pensare che oggi usiamo carbone per produrre energia elettrica pur sapendo che lo dovremo abbandonare, così come il petrolio, per arrivare ad un modello di energia pulita". Per questo, nell'immediato, il Governo pensa a trivelle e rigassificatori: "Ci sono valutazioni in corso e studi che devono garantire i territori sulle trivelle - assicura Pichetto Fratin - e sui rigassificatori, pur comprendendo che ognuno ha delle valutazioni sul proprio luogo di residenza, va sottolineato l'interesse nazionale. Su Piombino, ad esempio, c'è l'impegno mio e del Governo per un uso temporaneo. L'obiettivo fondamentale è superare l'emergenza odierna per salvare il sistema produttivo del Paese". Il ministro dell'Ambiente ha poi assicurato che l'abbandono delle fonti fossili sarà accompagnato da un periodo transitorio: "Il gas è l'ultimo che sarà accantonato perché è quello che inquina meno, nel frattempo dobbiamo accelerare sulle nuove fonti di energia. Dall'idroelettrico, con il coraggio di costruire nuove dighe e di mantenere quelle già attive senza sprecare risorse, passando per fotovoltaico, eolico, idrogeno e nucleare, con tutte le cautele e le garanzie del caso".