Città metropolitana: Montaruli (FdI), serve una riforma

"Credo che in provincia di Torino ci sia bisogno di una riforma di tipo istituzionale: il sindaco della Città di Torino coincide con quello della Città metropolitana e questo, purtroppo, affossa molto spesso il nostro territorio". E' quanto ha spiegato Augusta Montaruli, sottosegretaria al ministero dell'Università e della Ricerca, questa mattina, nel corso del suo intervento al convegno "L'idea d'Italia e di mondo" promosso a Quincinetto, nel Torinese, dall'associazione Italia2026. "Credo sia opportuno - ha aggiunto la sottosegretaria- unire le forze con i colleghi parlamentari per portare avanti una modifica almeno per dissociare le due figure di sindaco. Molto spesso, e lo abbiamo visto su diversi fondi di cui la provincia può beneficiare, le risorse vengono assorbite dalla città capoluogo, quando invece andrebbero gestite su un territorio più ampio per rendere la provincia più dinamica e attrattiva".