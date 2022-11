SACRO & PROFANO

Troppe diocesi in Piemonte:

"Ora un piano per accorparle"

Vescovi presi in contropiede dalle parole del nunzio apostolico monsignor Tscherrig. Un incarico, quello episcopale, che è sempre meno attrattivo. Brambilla prende di mira il clero conservatore. Il Cristo Re secondo Baima-Rughet. Enzo Bianchi e il rito antico

Alla data odierna sono sei le diocesi senza ordinario: Iglesias, Rieti, S. Miniato, Sessa Aurunca, Vallo della Lucania e Cosenza, mentre dieci quelle che hanno un vescovo rinunciatario per ingravescentem aetatem, alcune delle quali importanti e prestigiose – ma anche impegnative – come Firenze, Trieste, Rimini e Taranto. Nel 2023 raggiungeranno i limiti d’età i vescovi di Assisi, Otranto, Fano, Pozzuoli, Pescia, Frascati, Capua, Altamura, Foggia, S. Marino, L’Aquila, Campobasso, Udine e Potenza. Se un tempo si diceva – e per alcuni preti di nostra conoscenza vale sempre – che per l’episcopato le vocazioni non mancano mai, vi è da rilevare che, ultimamente, il nunzio apostolico in Italia, monsignor Emil Paul Tscherrig, sta ricevendo dei dinieghi. Come per il presbiterato, anche l’episcopato, specie nelle piccole diocesi, sta diventando non solo una fonte di preoccupazione e rischi con un clero indocile e sparuto e con un ruolo pubblico praticamente irrilevante, senza contare il deserto delle vocazioni. Recentemente lo stesso nunzio, venuto a Torino per l’imposizione del pallio all’arcivescovo Repole, ha chiesto ad alcuni vescovi piemontesi a che punto siano gli studi in vista di una aggregazione delle diocesi. Sembra che i presuli lo abbiano guardato stupefatti.

Sull’ultimo numero di Vita Pastorale, il lunario teologico-liturgico di quell’ircocervo progressista che è il parroco di campagna o di Langa addottorato a Tubinga e sempre in procinto di insegnare al vescovo è comparso un intervento di Enzo Bianchi di grande interesse per la sua lucidità. L’ex priore di Bose, che ha sperimentato la “misericordia” di papa Francesco al punto da essere costretto a sloggiare, senza tante cerimonie, dal monastero da lui fondato con il ripudio e l’allontanamento di numerosi soggetti che, dopo aver passato anni a osannarne il carisma profetico e la grande intelligenza teologica e politica, lo hanno grottescamente liquidato timorosi di suscitare i sospetti di Santa Marta, analizza l’attuale situazione della liturgia cattolica. Dopo aver brevemente accennato a Traditionis Custodes e a Desiderio Desideravi, fratel Enzo svolge diverse considerazioni: l’unità rituale risulta contraddetta da «porzioni di fedeli» e laddove in Italia la presenza di tradizionalisti è «molto limitata e circoscritta», in altri paesi (Francia, Germania, Stati Uniti) essi costituiscono «una minoranza ben attestata, non piccola e molto efficace sul piano della comunicazione e della visibilità; pur essendo una minoranza variegata e più o meno estrema, «la situazione è grave ed è tempo di smetterla di sorridere di questa porzione di Chiesa, o addirittura di deriderla o disprezzarla», poiché «praticare l’ecumenismo con tante comunità cristiane, a volte gravemente impoverite del nucleo della fede in Cristo, e non saper dialogare e camminare anche con i tradizionalisti non è certo segno di autentica carità fraterna, né di consapevolezza dall’essere uniti dall’unum baptisma, l’unico battesimo, che ci rende fratelli e discepoli di Cristo».

Posta la possibilità di un «discernimento sereno e mite», Bianchi elogia «l’amore sincero per la liturgia», «la fedeltà seria e profonda alla tradizione monastica, vissuta con intenzione evangelica, ricca di iniziative e di lavoro», «una vita comune capace di grande carità» che ha sperimentato in comunità come quella di Sainte-Madeleine du Barroux confessando di «essersi trovato meglio tra di loro che in alcuni monasteri che si dicono fedeli al Vaticano II, ma che vivono – a chi si riferisce? – una vita da residenza religiosa non monastica». Così al papa che gli chiedeva una opinione in proposito l’ex priore rispondeva: «Santità, se accettano il concilio Vaticano II, se accettano realmente il suo ministero di successore di Pietro, se dichiarano valida la riforma liturgica e l’Eucaristia normata da Paolo VI, li lasci vivere… La Chiesa deve accettare una comunione plurale, non può più essere monolitica nella forma». La lunga disamina di Enzo Bianchi – prossimo a trasferirsi presso la “nuova Bose” di Albiano – tocca molti punti dolenti dell’attuale situazione ecclesiale e mostra la conoscenza di diverse realtà, a differenza del provincialismo italico di molti vescovi e liturgisti nostrani e anche – va detto – dell’ottusità di alcuni tradizionalisti da sacrestia, e non teme di mettere il dito nella piaga degli abusi continui dell’attuale Ordo Missae qualificando la situazione per quello che realmente è: in un corpo già piagato come quello della Chiesa attuale, si sta combattendo una guerra liturgica, ossia – fatto gravissimo – l’assenza di una pace eucaristica. Tale problema, considerato risibile e trascurabile negli Anni Settanta e Ottanta, diventa sempre più manifesto se si considera lo svuotamento dei seminari e dei noviziati religiosi a fronte di una crescita – non certamente esplosiva ma continua – di realtà tradizionali.

Sembra che il vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla abbia digerito male, dopo la nomina a Torino di Roberto Repole, anche quella dell’ausiliare Alessandro Giraudo. La sua posizione – “Basta preti torinesi vescovi in Piemonte” – è stata del tutto bocciata da papa Francesco. L’ex preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale vede così delegittimate anche tutte le sue critiche – non sempre infondate – rispetto alla qualità accademica del Polo Torinese. Per tutta reazione, nei due anni che ancora gli rimangono – dato che ricorda continuamente al clero – ha deciso, peraltro dopo aver emanato un decreto apprezzabile in materia liturgica, di prendere di mira il clero un po’ conservatore o ritenuto leggermente sensibile al Vetus Ordo. È questa l’amara e triste senectus di molti vescovi italiani, così lontana da quel minimo di carità pastorale che ci si attenderebbe da un uomo di buon senso, da un cristiano, da un qualunque sacerdote e, a maggior ragione, da un vescovo. Ai quali non farebbe male un po’ di preghiera in più, poiché pare che alcuni di loro non celebrino nemmeno la Messa quotidiana.

In questi giorni il papa, tramite il cardinale Pietro Parolin, ha invitato i vescovi riuniti a Lourdes alla «massima sollecitudine e alla «paternità» verso «quelle persone che si sono sentite disorientate dal Motu Proprio Traditionis Custodes», paragonandole a «pecore ferite che hanno bisogno di sostegno, di tempo per essere ascoltate», segno che Francesco ha compreso la complessità di una situazione che non potrà certamente essere risolta dall’atteggiamento di vescovi pavidi o quello di parroci che – come ai tempi del Re sacrestano – vietano la pubblicazione degli orari delle Messe in rito antico.

Don Claudio Baima-Rughet, classe 1967, ordinato nel 2002, delegato arcivescovile per il diaconato permanente, vicario territoriale, parroco “perpetuo” di Corio, ex vicario episcopale ed ex emergente della diocesi con uno stuolo di altri incarichi, chiude sul settimanale diocesano il ciclo dei commenti “diaconali” al Vangelo festivo. Dedicandosi all’ultima domenica dell’anno liturgico – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – ha svolto le sue riflessioni perfettamente in linea con il nuovo significato che la riforma liturgica ha voluto attribuire a questa festa. Essa fu istituita da Pio XI nel 1925, dopo l’insorgenza messicana dei cristeros e a coronamento del Giubileo, con l’enciclica Quas primas nella quale ricordava agli uomini come il laicismo – organizzando la società come se Dio non esistesse – fosse la negazione radicale della regalità di Cristo e non potesse non generare l’apostasia delle masse. Papa Ratti chiariva che i mali del mondo venivano dall’aver allontanato sempre più Cristo «e la sua santa legge» dalla pratica della loro vita, dalla famiglia e dalla società, un aspetto che oggi – evidentemente ritenuto anacronistico – non ha più cittadinanza nella Chiesa. La regalità di Cristo è cioè una regalità «anche sociale» ed è proprio questa dimensione che manca nel pur pregevole commento del parroco di Corio, il quale ne sottolinea invece i significati – certamente essenziali – escatologici e del servizio riducendo il tutto ad una interiore sovranità spirituale, posizione tipica della teologia egemone, che però ha come risultato, spesso, il mutismo della missione. Eppure, la proclamazione della regalità sociale di Cristo fu la bandiera di generazioni di laici impegnati in politica e nel sociale come, per citarne solo alcuni, Giuseppe Lazzati e Armida Barelli o, per stare in Piemonte, il partigiano eporediese Gino Pistoni, ucciso nel 1944 dai nazisti scrivendo col sangue “Viva Cristo Re” e dei cui frutti ancora la Chiesa vive. A livello morale, don Baima-Rughet elenca le possibili tentazioni di una malintesa concezione della regalità e cita, giustamente, il potere e la ricchezza. Ma delle tre concupiscenze o idolatrie (1 Gv 2,16), oltre alla divitiarum iactantia o superbia vitae – non meno idolatrica e fonte di schiavitù – è forse oggi la concupiscentia carnis e oculorum. E proprio in questi giorni papa Francesco – suscitando grande stupore – ha messo in guardia preti e suore – ma ciò vale anche per i diaconi – dal vizio di guardare siti pornografici «perché il diavolo entra di lì» e perché «il porno indebolisce l’anima».