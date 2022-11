Atp Finals: al via a Torino il trofeo dei maestri

In un Pala Alpitour immerso nell'azzurro, con le luci e i suoni che riportano con la mente a un anni fa, hanno preso il via a Torino le Nitto Atp Finals. A dare l'avvio alle gare, il primo doppio della giornata che vede in campo la coppia numero 3 del ranking mondiale Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer contro Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara alla loro prima volta alle Finals. Dopo il rito della monetina, il via alla partita, con il primo punto segnato dalla coppia salvadoregna-olandese. Intanto il pubblico si divide fra il campo centrale e quello di training nel foyer dove si è allenato il canadese Felix Auger-Aliassime in vista del primo singolo della giornata che lo vedrà impegnato contro Casper Ruud. Affollato anche il Fan Village fra foto con le mascotte Lob e Drop, prove di tennis, e desideri espressi, ciascuno dei quali servirà a piantare un albero.