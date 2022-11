Carceri: Grimaldi (Avs), Torino in subbuglio, da Nordio nessuna risposta

"Due settimane fa la nostra denuncia, poi l’interrogazione parlamentare al ministro. Nessuna risposta ancora. L’altro giorno un nuovo sucidio. Poi le Vallette ancora in subbuglio. E ancora un tentativo di suicidio al carcere di Torino, in una catena che sembra non finire mai" Lo afferma l'onorevole Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra."Martedì prossimo effettuerò un sopralluogo in quel carcere - conclude il parlamentare - ma resto convinto che fino a quando non cominceremo a parlare delle pene alternative alla detenzione non riusciremo ad affrontare il problema in profondità".