Atp Finals: Appendino "emozione Torino, orgoglio averci creduto"

"Da oggi, per una settimana, Torino torna capitale mondiale del tennis con la seconda edizione italiana delle Nitto Atp Finals. Che orgoglio ospitare questo evento planetario nella nostra città. Che emozione vedere concretizzarsi ciò in cui abbiamo creduto e che poi, contro ogni pronostico, abbiamo ottenuto. Credo che non riuscirò mai ad abituarmi all'idea, nemmeno alla quinta edizione". Così l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino (ora parlamentare M5S) al Pala Alpitour per la prima giornata delle Finals. "Colgo l'occasione per ringraziare Atp, Fit, tutti gli sponsor, le istituzioni e le persone che si stanno impegnando per la riuscita dell'evento", scrive sui social l'ex prima cittadina.