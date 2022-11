Atp Finals, più di 20mila alla prima giornata

Dopo l'anteprima di sabato - con oltre quattromila persone che hanno affollato il Fan Village in Piazza d'Armi per il Grand Opening ufficiale delle Atp Finals di Torino - domenica sono state più di ventimila le presenze sugli spalti del Pala Alpitour per assistere ai match del primo round del Gruppo Verde nel singolare e del Gruppo Rosso nel doppio. Si tratta di un dato enorme se si considera che la giornata aveva anche la concorrenza di un match di cartello della Serie A come Juventus-Lazio, che si disputava a pochi chilometri di distanza. Dopo le 9.953 nella sessione pomeridiana, in serata è stata superata quota diecimila (10.345) per un totale di 20.298 presenze.