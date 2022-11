Cadde da impalcatura, muratore muore dopo un mese in ospedale

E' morto dopo un mese di ricovero all'ospedale Cto, Roberto Ienco, l'operaio edile 67enne che lo scorso 14 ottobre era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Scarmagno, nel Torinese, all'interno del cantiere di ristrutturazione di una palazzina. L'uomo era caduto da un'impalcatura. Sono in corso ulteriori accertamenti della Asl per chiarire nei dettagli l'incidente e per individuare eventuali profili di responsabilità.