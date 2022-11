Controlli movida a Torino, sanzionati dodici locali

56 locali di cui 12 sanzionati. E' il bilancio dei controlli congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nelle aree interessate dalla movida a Torino, durante il fine settimana. In zona Santa Giulia tre esercizi hanno violato il regolamento di Polizia Urbana per la tutela della tranquillità pubblica. Per le stesse ragioni sono stati sanzionati due bar di piazza Vittorio Veneto. Un terzo locale, invece, per la presenza di assembramenti che arrecavano disturbo ai residenti. In zona San Salvario locali sanzionati sono stati cinque, tutti per la violazione della tutela della tranquillità pubblica. Uno di questi esercizi anche per occupazione di suolo pubblico. Quest'ultima sanzione è stata comminata anche un esercizio dell'area del Quadrilatero Romano, destinatario anche di provvedimento amministrativo per inquinamento acustico.