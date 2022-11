Finpiemonte e Cdp Venture Capital investono in startup

Finpiemonte e Cdp Venture Capital investono nelle startup innovative piemontesi tramite il Fondo PiemonteNext. L'annuncio è stato dato durante il convegno "Finpiemonte a supporto del territorio: strumenti di finanza alternativa", ospitato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti. La finanziaria regionale piemontese entra nel Fondo PiemonteNext, istituito e gestito da Cdp Venture Capital. L'obiettivo di questa iniziativa, prima in Italia, è creare i presupposti per veicolare risorse degli attori regionali sull'ecosistema delle startup innovative piemontesi, già nel breve-medio periodo. Per Cdp Venture Capital si tratta del primo fondo di co-investimento regionale a essere lanciato: un modello applicabile a tutte le Regioni d'Italia che ha l'obiettivo di veicolare le risorse degli attori locali per lo sviluppo e la crescita delle startup del territorio. "La partecipazione di Finpiemonte a questa iniziativa come investitore autonomo, crea i presupposti per generare una serie di azioni sinergiche sul territorio, affiancandosi ai fondi della nuova programmazione Fesr 2021/2027 e ricadute concrete sull'ecosistema delle startup innovative in Piemonte, che rappresenta la sesta regione italiana per numero di startup insediate - nel secondo trimestre ben 790 - e fanno di Torino la quarta provincia italiana" spiega Michele Vietti, presidente di Finpiemonte. "Il ruolo delle Regioni e degli attori locali è fondamentale per lo sviluppo dei territori. Le startup hanno bisogno di investimenti, ma anche di un sistema che sappia accoglierne le potenzialità e integrarle nell'economia locale per farle crescere" commenta Alessandro Scortecci, direttore Strategy & Business Development di Cdp Venture Capital.