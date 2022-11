Incendio palazzina nel Torinese: tre persone sfollate

Tre persone sono ancora senza casa, a Cuorgnè, nel Torinese, a seguito dell'incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in una palazzina di via Arduino. "I danni potranno essere quantificati solo nei prossimi giorni - fanno sapere dall'amministrazione comunale - sono stati bruciati tetto e sottotetto, così come la scala interna che collegava primo e secondo piano". Una delle persone sfollate ha trovato ospitalità dai famigliari, due sono state alloggiate in hotel. "Siamo sinceramente dispiaciuti per il grave danno subito da queste famiglie - aggiungono da palazzo civico - faremo tutto il possibile perché queste persone non vengano lasciate sole in questo difficile momento". Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco per chiarire le cause dell'incendio.