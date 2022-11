Atp Finals: 11 sportivi vip ambasciatori digital per Torino

Undici protagonisti del mondo dello sport, con un forte legame col territorio, 'in campo' per le Nitto Atp Finals di Torino. Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Urbano Cairo, Sara Gama, Alessia Maurelli, Cristina Chirichella, sono alcuni degli ambasciatori della campagna digital di Turismo Torino e Provincia realizzata dall'agenzia Mate, che promuove le bellezze del capoluogo piemontese in occasione della manifestazione tennistica internazionale. L'hashtag scelto per il progetto, che rientra fra le iniziative della Città per le Atp Finals, è #TorinoThePlaceToBe. Obiettivo, valorizzare i luoghi iconici della città, sfruttando brevi interviste nelle quali ogni protagonista racconta il proprio posto del cuore di Torino, rivelando alcuni aneddoti vissuti negli anni trascorsi a Torino e analizzando l'impatto che la kermesse può generare.