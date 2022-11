Piemonte: Caucino, Carta ZeroSei è sostegno a genitorialità

La Regione Piemonte ha istituito una carta per regolamentare e far conoscere i servizi dedicati alle famiglie con figli da 0 a 6 anni e a valorizzare l'attività dei Centri per le Famiglie. "Con la Carta Zerosei abbiamo voluto promuovere la realizzazione di un documento regionale finalizzato a fornire una precisa azione di informazione e comunicazione sulle attività proposte e sulle diverse iniziative per i cittadini e per le famiglie - dice l'assessore regionale alla famiglia, Chiara Caucino - la carta è predisposta localmente e sarà periodicamente aggiornata da ciascun Centro per le famiglie. Sono ricomprese le principali attività e le buone pratiche già in atto, valorizzando le sperimentazioni efficaci in favore delle famiglie e favorendo tutti i possibili raccordi con le altre attività offerte a sostegno della genitorialità". I Centri per le famiglie in regione sono 47 e ciascuno ha avuto modo di presentarsi e fornire indicazioni e contatti necessari per accedere ai servizi. "Con questa iniziativa - aggiunge l'assessore - che in Piemonte mancava, la Regione sostiene con ancora più forza la genitorialità".