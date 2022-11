DIRITTI & ROVESCI

Carcere di Torino, "situazione inumana"

Visita del senatore di Italia Viva Scalfarotto: "Sovraffollamento drammatico". Alle Vallette su una capienza totale di 1.118 persone la popolazione detenuta è di 1.444 di cui 682 stranieri. Pochi giorni fa l'ultimo suicidio. Tutte le carenze nel rapporto di Antigone

“Il drammatico stato di sovraffollamento delle carceri è una dato che non risparmia affatto Torino”. Ad affermarlo è il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto in visita oggi alla casa circondariale torinese. Dei 75 morti suicidi in poco più di 10 mesi nelle carceri italiane, gli ultimi due drammatici episodi sono avvenuti a Torino che in questa macabra statistica sale a quattro suicidi dall’inizio dell’anno. L’ultimo, alcuni giorni fa, è stato un detenuto di 56 anni che si è impiccato con un lenzuolo. Domani a recarsi iall'istituto penitenziario delle Vallette sarà il deputato di Sinistra italiana Marco Grimaldi a dimostrazione di come il Lorusso e Cutugno sia ormai un caso. Al 31 ottobre su una capienza totale di 1.118 persone la popolazione carceraria era di 1.444 di cui 682 stranieri.

“La stabilità dell’intero sistema è stata messa a dura prova: esso si regge grazie alla straordinaria professionalità degli agenti di polizia penitenziaria e di tutto il personale, a partire dalla direzione” dice Scalfarotto, secondo il quale “occorre investire risorse importanti per migliorare il funzionamento del carcere, servono figure in grado di svolgere funzioni multidisciplinari, che possano consentire ai detenuti di vivere un regime carcerario umano, in grado si creare le condizioni perché alla fine della pena il detenuto possa avere la possibilità di reinserirsi nella società, avendo svolto un percorso rieducativo, magari avendo imparato un mestiere”.

In apertura della seduta di oggi, il Consiglio comunale di Torino ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle persone che si sono tolte la vita nelle carceri del Piemonte e di tutto il Paese, raccogliendo l’appello della Camera Penale del Piemonte occidentale e Valle d’Aosta “Vittorio Chiusano”. Nel rapporto dell’associazione Antigone sulle Vallette viene segnalata tra le varie criticità la cronica insufficienza di personale, specie di quello afferente all’area educativa (1 educatore per 100 persone detenute) e la totale mancanza di mediatori culturali. Secondo lo stesso rapporto “non si è riscontrata una proficua collaborazione tra personale sanitario e personale dell’area trattamentale e della sicurezza, seppur fortemente caldeggiate dalle linee guida ministeriali. Il reparto per detenuti con infermità psichiche è in fase di ristrutturazione per via delle pessime condizioni igieniche e strutturali, soprattutto nella settima sezione, quella a più alta intensità terapeutica.