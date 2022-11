Rsa: Alessandria, presidio sindacati contro decreto regionale

Presidio di Spi, Fnp, Uilp ad Alessandria, sotto i portici tra le piazze Garibaldi e Marconi sui temi della previdenza e dell'assistenza agli anziani. "Il decreto regionale - spiega un portavoce dei manifestanti - prevede aumenti delle rette Rsa inaccettabili, soprattutto in questi tempi. La giunta regionale tradisce anziani e famiglie. Dopo i due anni terribili della pandemia e le decine di migliaia di morti tra gli ultra 65enni infrange le promesse più volte ribadite e dimentica gli impegni solenni di migliorare la situazione esistente. A luglio, approfittando della generale disattenzione per caldo infernale, guerra, caduta del Governo, sono state decise le dimissioni dagli ospedali alle Rsa, invece che in strutture a valenza sanitaria, ponendo inoltre le basi per l'aumento delle tariffe poi formalizzate a inizio settembre. Vince la cultura dello scarto: chi è vecchio e malato vada a morire nelle Rsa". In programma il 17 novembre un incontro a Torino; il 30 un sit-in davanti alla Prefettura di Alessandria.