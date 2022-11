Piemonte: Regione finanzia 11 progetti su fiumi e laghi

Sono undici i progetti selezionati e ammessi al finanziamento, da parte della Regione Piemonte, nell'ambito del bando 2022 sulla riqualificazione dei corpi idrici. Investimenti per 2,9 milioni di euro su fiumi e laghi, presentati oggi a Torino, al Circolo dei Lettori, dall'assessore regionale all'ambiente, Matteo Marnati che ha confermato la volontà dell'ente di investire sulla lotta ai cambiamenti climatici e sulla riduzione del rischio idraulico. "I progetti di piccola scala sono fondamentali per attuare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici - ha spiegato l'assessore - a questo si sommano poi i fondi della nuova programmazione dei fondi Fesr 21-27 che saranno complementari a queste misure e ci permetteranno di intensificare e moltiplicare le iniziative». I tre progetti che hanno ottenuto il punteggio migliore sono quello presentato dalla Città Metropolitana di Torino, con la scala di risalita dell'ittiofauna a Ciriè, quello della Provincia di Alessandria per la riqualificazione ambientale dell'ecosistema fluviale lungo i torrenti Orba e Piota e quello della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola relativo alla riqualificazione ecologica e naturalistica del canale di Fondotoce. "Nel corso di quattro edizioni, dal 2018 al 2021 - sottolinea l'assessore - con questi bandi abbiamo finanziato la piantumazione di 26mila arbusti e 77mila alberi. Numeri che certificano misure strutturali nel tempo e ci permettono di beneficiare di una grande ricaduta in termini di miglioramento ambientale".