Covid: frode su contributi, due imprenditori denunciati

Hanno documentato una perdita di fatturato inesistente nel 2020 per ottenere il finanziamento statale sull'emergenza Covid. Con questa accusa due imprenditori sono stati denunciati a Vercelli dalla guardia di finanza. L'ammontare del contributo percepito indebitamente è di 55 mila euro. Il provvedimento è scattato al culmine di una serie di controlli durante i quali, come informa il Comando della guardia di finanza di Vercelli, "le unità operative hanno messo in campo un'azione investigativa multidisciplinare, trasversale, che valorizza a 360 gradi le funzioni di polizia economico-finanziaria e giudiziaria".