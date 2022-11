Piemonte: Pd propone legge sui Consigli comunali dei ragazzi

Il Partito democratico ha presentato in Consiglio regionale una proposta di legge per coordinare e sostenere in Piemonte i Consigli comunali dei ragazzi. "Sono uno strumento di partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica e veicolo di cittadinanza attiva ed educazione civica", spiega la consigliera Monica Canalis, prima firmataria della proposta. Nati in Francia nel 1979, i Consigli comunali dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno ben presto varcato i confini arrivando anche in Piemonte dove, oggi, sono 186. La proposta di legge prevede la creazione di una rete regionale dei Consigli, uno stanziamento di 65mila euro all'anno per il sostegno alle attività e una giornata annuale che li valorizzi. "Si tratta di un provvedimento importante - aggiungono Canalis e il presidente Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo - per coinvolgere i nostri ragazzi nella vita politica e amministrativa, per farli sentire parte delle Istituzioni e della costruzione del loro futuro. Le loro proposte, le loro visioni e il loro supporto rappresentando una linfa vitale per la comunità: la democrazia si impara da piccoli". Il gruppo Pd auspica ora che la proposta possa diventare legge in tempi stretti, con il concorso della maggioranza.