Donati al Regina Margherita 260mila euro per esoscopio

260mila euro, frutto della raccolta fondi attraverso l'iniziativa di charity 'Sulla Stessa Strada', sono stati donati all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per l'acquisto di uno speciale esoscopio, apparecchiatura destinata alle sale operatorie della Neurochirurgia. A consegnare simbolicamente, questa mattina, l'assegno è stata la fondatrice del progetto editoriale Nèttare, Martina Maccari (moglie del calciatore Leonardo Bonucci). Presenti alla consegna Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino, Franca Fagioli, direttore Dipartimento Patologia e cura del bambino ospedale Infantile Regina Margherita e Paola Peretta, direttore della Neurochirurgia pediatrica e Presidente della Onlus Neuroland. Il progetto si è concretizzato nel mese di maggio con il viaggio a piedi realizzato da Martina, durato 26 giorni per un totale di 575 chilometri risalendo il Po. Poi nei mesi successivi la raccolta fondi non si è fermata, ma ha continuato ad essere alimentata sui canali di Nèttare. "L'adesione ed il sostegno ricevuti sono stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati ed oggi sono contenta di sapere che l'importante cifra raccolta consentirà all'ospedale di acquistare un macchinario che potrà contribuire a fare la differenza per i bambini e le loro famiglie" , ha spiegato Martina Maccari. "Un'iniziativa di eccellenza per un ospedale sempre più di eccellenza come il Regina Margherita" ha sottolineato Fagioli, mentre La Valle e Peretta hanno ringraziato tutti i protagonisti dell'iniziativa.