Autonomia: Uncem, legge deve generare coesione

"La bozza della legge che il Ministro Calderoli sta costruendo e oggi vedrà con le Regioni, attorno all'autonomia e alle maggiori funzioni, deve generare coesione. Partire dai 'Livelli essenziali delle prestazioni', sui quali si è iniziato un lavoro per attuare tutto il titolo V della Costituzione. Autonomia vuol dire risolvere fratture e garantire, nella sussidiarietà, una solidarietà". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, l'unione degli enti montani. "L'intero Titolo V della Costituzione può essere attuato - prosegue Bussone - costruendo una riorganizzazione anche del sistema degli Enti locali che impegni i Comuni a lavorare insieme, rafforzi le Province ove serve, tolga di mezzo consorzi e agenzie, dia alle Regioni vera capacità programmatoria, pianificatoria, come era in origine. Togliendo incrostazioni di gestione che in molte situazioni appesantiscono il lavoro di politici e strutture. Dunque lavoriamo insieme Ministro, - conclude Bussone - Uncem dà la disponibilità per costruire un sistema veramente sussidiario, che dia opportunità e strategie, che unisca il Paese".