Sicurezza: firmato protocollo tra Questura Torino e Infra.To

È stato firmato questa mattina in Questura a Torino, un protocollo d'Intesa tra Infra.To, società che gestisce la metropolitana, e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni - Piemonte e Valle D'Aosta. Scopo del protocollo, che ha una durata triennale, è quella della condivisione e all'analisi delle informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche. La partnership consentirà di adottare procedure di intervento ed uno scambio informativo utile all'implementazione ed innalzamento degli standard di sicurezza cibernetica, prevenendo l'indebita sottrazione di dati e qualsiasi ulteriore attività illecita correlata agli attacchi informatici con particolare attenzione alla garanzia di continuità nei servizi di pubblica utilità. Il protocollo prevede anche lo svolgimento di attività formative congiunte sui sistemi e sulle tecnologie idonee al contrasto dei crimini informatici al fine di creare un know how strutturato ed aggiornato alle più recenti minacce. Alla firma erano presenti il Questore di Torino Vincenzo Ciarambino, il Presidente e amministratore delegato. Bernardino Chiaia e il Dirigente della Polizia Postale Piemonte e Valle d'Aosta, Fabiola Silvestri.