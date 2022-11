E' morto a 85 anni il compositore e docente Azio Corghi

È morto a 85 anni il compositore Azio Corghi. Nato a Cirié, in provincia di Torino, ha insegnato nei conservatori di Parma, Torino e Milano. Dal 1995 al 2007 è stato docente del corso di perfezionamento di composizione dell'Accademia di Santa Cecilia e poi di altre istituzioni come l'Accademia Chitignano di Siena. Forte la sua collaborazione con il premio Nobel per la letteratura José Saramago con cui ha firmato opere come Divora- Wasser und Blues e l'atto unico Il dissolto assoluto, andato in scena alla Scala nel 2006. Da tempo viveva a Guidizzolo in provincia di Mantova. "Perdiamo un grandissimo musicista, uno dei più importanti compositori dell'avanguardia italiana - ha detto il maestro Daniele Gatti - , un grandissimo didatta e una persona di squisita sensibilità umana. Io stesso ho avuto la fortuna di completare i miei studi di composizione con lui al conservatorio di Milano e successivamente negli anni ho tenuto a battesimo alcune prime esecuzioni di sue composizioni con orchestre come la Rai di Torino, l'Orchestra Stadivari e quella del Comunale di Bologna".