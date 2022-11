Masciari: l'imprenditore antimafia in commissione Legalità

La commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte ha audito oggi il presidente della fondazione 'Benvenuti in Italia', Mauro Beano, e con lui Pino Masciari, l'imprenditore edile calabrese e testimone di giustizia. La seduta segue l'approvazione all'unanimità, il 25 ottobre scorso, di un ordine del giorno in cui il Consiglio, a seguito della notifica di avvio del provvedimento di revoca della scorta a Masciari, ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi per verificare la situazione. Nel corso dell'audizione, Masciari ha ripercorso la sua vicenda processuale e umana: "Ho deciso di denunciare chi minacciava la mia impresa, una delle più importanti della Calabria - ha raccontato - la 'ndrangheta mi voleva imporre assunzioni e mi chiedeva una percentuale sui lavori. Ho vissuto tredici anni in una località segreta, non ho più la mia impresa e ho chiesto un grandissimo sacrificio alla mia famiglia. Ho denunciato per essere libero, ma adesso chiedo allo Stato il perché di questa decisione e non ottengo risposte". Durante la seduta sono intervenuti anche il testimone di giustizia Mauro Esposito, e il consulente della commissione nazionale antimafia, Davide Mattiello.