Sanità: Icardi ai medici, promuovere uso appropriato farmaci

L'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha inviato oggi una lettera a tutti i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e direttori dei distretti sanitari del Piemonte, in vista della Giornata europea sull'uso consapevole degli antibiotici che si celebra domani, 18 novembre. "La resistenza agli antibiotici è aumentata al punto da metterne seriamente a repentaglio la futura efficacia - scrive Icardi - la diffusione di batteri resistenti, associata all'assenza di nuove terapie, costituisce un grave rischio per la salute pubblica". Per questo l'assessore sottolinea l'importanza di promuovere un uso appropriato dei farmaci tra i pazienti: indagini recenti hanno dimostrato che una minoranza continua a consumare antibiotici senza prescrizione medica o ad assumerli perché rimasti inutilizzati da precedenti terapie. "L'obiettivo di quest'anno è ricercare la collaborazione dei medici per promuovere un uso appropriato degli antibiotici e informare i pazienti in merito ai rischi dell'automedicazione", aggiunge Icardi.