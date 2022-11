Post sulla X Mas, polemica su consigliere comunale di Ivrea

"Fuori dal Consiglio comunale di Ivrea chi condivide pensieri inneggianti alla Decima Flottiglia Mas". Lo chiede Cadigia Perini per Unione Popolare Ivrea e Canavese, in merito ad un post inneggiante la X Mas che avrebbe condiviso sui social il consigliere di maggioranza di centrodestra Enrico Marchiori. "Nel Consiglio comunale di Ivrea, città che tanto ha dato per la Resistenza, non si può tollerare la presenza di chi condivide i valori mortali di una forza che per la repubblica sociale fascista si macchiò di efferati delitti, torture e uccisioni", dice Perini. Anche l'Anpi Ivrea e basso Canavese chiede alla politica locale di dissociarsi: "Pochi probabilmente conoscevano l'esistenza della Decima Mas prima che Enrico Montesano indossasse una maglietta con i suoi simboli. Chiediamo di fare chiarezza sul gesto del consigliere comunale in questione: postare foto della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani, offende la città. Attendiamo che l'amministrazione e le forze politiche progressiste prendano le distanze".