Covid: Piemonte, settimana di contagi in crescita al 17,3%

In Piemonte la curva dei contagi presenta un andamento crescente rispetto ai sette giorni precedenti, in linea con quanto rilevato a livello nazionale nello stesso periodo di osservazione. Viene riferito dal focus settimanale della Regione sul Covid 19. L'occupazione dei posti letto ordinari è dell'8,5 %, quella dei posti letto in terapia intensiva del 2,4 %, mentre la positività dei tamponi è al 17,3%. Dai dati diffusi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati il 9 novembre evidenziano la dominanza delle sottovarianti di Omicron BA.5 nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara. Quanto alle vaccinazioni, tra venerdì 11 e giovedì 17 novembre sono state vaccinate 34.317 persone. In Piemonte nel periodo dall'11 al 17 novembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 2.154. Suddivisi per province: Alessandria 211, Asti 94, Biella 70, Cuneo 162, Novara 164, Vercelli 74, Vco 54, Torino città 507, Torino area metropolitana 771. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 15.081 (+2.235). Questa la suddivisione per province: Alessandria 1.477 (+149), Asti 656 (+153), Biella 491 (-38), Cuneo 1137 (+54), Novara 1151 (+179), Vercelli 517 (+66), Vco 379 (+47), Torino città 3.547 (+797), Torino area metropolitana 5.395 (+770).