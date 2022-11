A scuola di leadership con "Talenti per la Comunità"

La lectio magistralis del professor Sabino Cassese su Società e Stato ha concluso il progetto della Fondazione Crt "Talenti per la Comunità", il primo corso nazionale di alta formazione gratuita per 40 giovani leader selezionati tra laureati italiani ad alto potenziale destinati ad ottenere ruoli chiave nello sviluppo dei progetti del Pnrr. Quest'anno il programma ha interessato ragazzi in media trentenni, di cui il 60% donne. "Abbiamo ideato Talenti per la comunità perché abbiamo notato un deficit di giovani talenti capaci di legare le storie e i percorsi delle comunità - ha spiegato il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia - ora una giovane generazione di talenti è pronta a scendere in campo, per irrobustire il terzo pilastro tra Stato e mercato che dà forza alla società e alla democrazia". I ragazzi hanno potuto beneficiare per otto mesi di un kit di competenze per supportare le organizzazioni del terzo settore, gli enti territoriali e le amministrazioni locali nella programmazione, gestione e realizzazione di iniziative di sviluppo. Figure oggi particolarmente richieste proprio in virtù dei progetti da concretizzare nell'ambito del Pnrr. Il percorso si è articolato in circa 170 ore tra lezioni, team building e laboratori. Ad ospitare il progetto il "Cottino Social Impact Campus" di Torino, guidato da Cristina Di Bari: "La nostra missione è quella di generare e divulgare cultura e nuovi saperi coerenti con una visione del mondo che è quella di una società aperta, inclusiva, dinamica, e responsabile".