Simulato incendio in galleria Frejus, esercitazione di notte

Esercitazione nella galleria ferroviaria del Frejus, sulla linea internazionale Torino-Modane, "per verificare, in caso di emergenza, l'efficacia delle comunicazioni, interne e transfrontaliere, delle procedure e del coordinamento delle strutture di soccorso italiane e francesi nell'ambito del Piano Interno di Emergenza". Lo scenario prospettato è stato di un ipotetico principio d'incendio provocato da un'avaria a bordo di un treno merci con sostanze pericolose La simulazione, organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) è "stata effettuata di notte per non impattare sulla circolazione ferroviaria, che oggi si conferma regolare". La prova tecnica ha permesso di collaudare anche le due sale crisi di Bardonecchia (Torino) e di Modane (in Francia), recentemente rinnovate con un investimento complessivo di oltre 200mila euro.