Infermieri aggrediti al pronto soccorso di Chivasso

Aggressione al pronto soccorso di Chivasso (Torino), ieri sera, ai danni degli infermieri in servizio. A darne notizia il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. "Intorno alle 23, due colleghi sono stati aggrediti per il solo fatto di svolgere il proprio lavoro - spiegano dal sindacato - alle già critiche situazioni dei pronto soccorso, che da tempo denunciamo, si moltiplicano gli episodi di aggressione nei confronti del personale". Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcune persone hanno dato in escandescenza a causa dell'attesa al pronto soccorso, hanno litigato con il personale e ne è nato un parapiglia, nel corso del quale un soggetto non ancora identificato ha colpito un infermiere con un pugno. All'arrivo dei militari dell'Arma le persone si erano già dileguate. "Chiediamo risposte urgenti alla politica, incapace di darle non solo sotto il profilo sanitario ma anche su quello della sicurezza del personale - aggiungono dal Nursind - esprimiamo piena solidarietà ai colleghi con la consapevolezza che non può più bastare. Chiederemo subito un incontro con l'azienda sanitaria".